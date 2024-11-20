韓国の主要半導体企業の成長性への懸念などから、外国人投資家が韓国株式市場で過去3カ月間に約16兆ウォン（約1兆7800億円）を売り越したことが明らかになった。【注目】韓国、ついに「債券先進国クラブ」の仲間入り11月20日、韓国銀行によると、外国人の株式投資資金は今年8月から10月まで、3カ月連続で流出超過となった。流出超過とは、韓国株式市場から流出した外国人投資資金が流入した資金を上回ったことを意味する。この3カ