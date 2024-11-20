気象庁は２０日、鹿児島県屋久島町・口永良部島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。火山性地震が減少し、火山ガスの放出も少ない状況が続いていることから、比較的規模の大きい噴火の可能性が低下したと判断した。