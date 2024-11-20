神奈川県座間市のかにが沢公園で、季節外れの冬のヒマワリ約１万３０００本が見頃を迎えている。地元住民や観光客が訪れ、冬の冷たい風が吹く中、青空に映える黄色い花を楽しんでいる。「まちの活性化委員会」などが２０２１年から始めた取り組みで、今回で４回目。９月７日に同委員会と市民ら約９０人で約２万粒の種まきを行った。ヒマワリは、座間市の「市の花」で、夏場には市内各所で５５万本以上が咲き誇る。種は夏に咲