最高視聴率22.1％を記録！「たった一人の私の味方」のユイ、「この恋は不可抗力」のハジュン、2人の実力派俳優が夢の共演！ 最悪の出会いを果たした2人が、互いの家族に巻き込まれながらも次第に心惹かれ合っていく、共感度MAXのハートフル・ラブコメディ「ヒョシムの独立奮闘記〜恋と人生は私のモノ！？〜」が、2025年1月8日（水）よりDVDリリース！ 3月5日（水）からは、U-NEXTにて独占先行配信がスタートする。◆「KBS演技大賞