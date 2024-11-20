柴田 淳が、オリジナルアルバム『901号室のおばけ』を完成させた。本作は、これまでセルフプロデュースを行なってきた彼女が、かねてよりリスペクトしている武部聡志を音楽プロデューサーに招いて制作した意欲作。透明感のある柴田の歌声と、武部が手がけた芳醇なサウンドが絡み合い、極上の時間を堪能できる1枚になっている。また、前作『蓮の花がひらく時』から4年間という月日の中で、デビュー20周年を迎えたり、救急救命士の資