「自分がもう1人いれば」と考える人も多いかもしれませんが、そんな夢をかなえる日本企業が登場しています。【画像】どっちが本物？役員そっくり！AIクローンに“給料”4万5800円■そっくり！人間ではなく…AIクローン先月、東証グロース市場に上場した「オルツ」は今、投資家が注目する企業の一つです。彼らが得意とするものは…。オルツ日置友輔CFO（最高財務責任者）クローン「私、オルツのCFO・日置のパーソナルク