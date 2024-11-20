ぴょんぴょん跳ねるワンちゃんです。【写真】カートでぴょんぴょん跳ねるミニチュアダックスフントの杏寿郎くん（3）■カートでぴょんぴょん向かうのは…ペット用のカートで移動するワンちゃん。すると…興奮した様子でぴょんぴょんと跳びはねます。別の日にも！カートに乗って向かった先は、ホームセンター！飼い主「これはどういう、ぴょんぴょんなんやろ？」なぜ、ワンちゃんはホームセンターに行くたびにぴょ