今回、Ray WEB編集部は好きな子にお願いをされたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はカフェでバイトをしています。ある日女性のお客さんから、紙を渡され……？原案：Ray WEB編集部作画：くらげあわせて読みたい💖イケメン後輩といい感じに…♡ バイト先まで会いに来てくれてまさかの展開に！？・前編