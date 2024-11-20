20日午前、ZEROBASEONEが「2024 MAMA AWARDS」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じて日本へ出国した。ZEROBASEONEは、22日と23日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」に出演する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・TXT、ENHYPEN、ZB1がバンド結成！京セラドーム大阪開催「2024 MAMA AWARDS」で一夜限りのコラボ・NewJeans