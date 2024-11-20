DDN Japanはソフトバンクが構築する国内最大級※の生成AI開発向け計算基盤にDDNの高速ストレージが選定されたことを発表しました。 DDN Japan「DDN ストレージ」 DDN Japanはソフトバンクが構築する国内最大級※の生成AI開発向け計算基盤にDDNの高速ストレージが選定されたことを発表。ソフトバンクは大規模言語モデル(LLM)をはじめとする生成AIの研究開発を加速するため、最先端のGPUを搭載した大規模な計算基盤を構築