中国でも人気のMリーガーが、本場の中国語で感謝のメッセージだ。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、11月19日の第1試合に、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。試合前のインタビューで、前日から始まった中国での配信を記念して「大家好！」と中国語でファンにメッセージを送った。【映像】岡田紗佳、ペラペラの中国語でファンサービス岡田は父が日本人、母が中国人。小学生のころの5年間、祖母と中国で