ＩＭＶが大幅続伸、大陽線で１４日につけた戻り高値８３９円を払拭し８６６円まで上値を伸ばしてきた。商いも増勢が顕著で全員参加型の戻り相場の様相を見せ始めている。防衛関連向けに振動シミュレーションや電磁波試験（ＥＭＣ試験）で需要を獲得しており、防衛関連の一角として投資マネーが流入。振動試験分野における同社の競争力は世界トップクラスで防衛テーマのキーカンパニーとして存在感