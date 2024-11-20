世界最大級の収集品オークションハウスのヘリテージ・オークションズは、12月6日～12月8日までの3日間、幕張メッセにて開催される『東京コミコン2024』に出展する。 参考：【写真】『東京コミコン2024』で展示される希少ポケカや『ポケモン青』のパッケージ 今回初めて、アニメ、マンガ、アメリカンコミックス、トレーディングカード、レトロゲーム、玩具など、さまざまな