【W杯2026アジア最終予選】中国代表 1−3 日本代表（日本時間11月19日／廈門白鷺体育場）【映像】久保建英、「メッシ＋ネイマール」の超高速テクニック日本が誇る天才レフティーが魅せた。MF久保建英が中国戦で、目を疑うような高速テクニックを駆使してドリブル突破。ネット上ではリオネル・メッシやネイマールを彷彿させるとして話題になっている。4日前のインドネシア戦は合流遅れもあって出番なしだった久保は、この中国戦