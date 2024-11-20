■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード (9468) カドカワ 東証プライム (8630) ＳＯＭＰＯ 東証プライム (4166) かっこ 東証グロース (9229) サンウェルズ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2160) ジーエヌアイ 東証グロース (6674) ＧＳユアサ 東証プ