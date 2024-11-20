・ＩＭＶが大幅続伸で戻り高値払拭、振動試験世界トップの実力が防衛関連の側面でクローズアップ ・トリドールは５日ぶり反発、韓国ロッテグループ傘下企業とフランチャイズ契約締結 ・三菱重、日製鋼など防衛関連株に動意相次ぐ、トランプ効果と地政学リスクの高まりが株価刺激 ・オルツは続伸、不動産マッチング事業を開始へ ・ソフトバンクＧが切り返す、ナスダック最高値視野で株価の連動性発揮 ・ウイ