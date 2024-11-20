【モデルプレス＝2024/11/20】LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、コミュニケーションアプリ「LINE」のトークルームで使用できるデフォルトのLINE絵文字を、11月25日より順次リニューアルする。【写真】LINE絵文字に登場の新キャラクター◆LINE絵文字、7年ぶりリニューアルへ2011年の「LINE」誕生以来、LINEスタンプと並び、日常の会話を彩るコミュニケーションツールとして多くのユーザーに親しまれてきたLINE絵文字。テ