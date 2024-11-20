JR西日本によりますと、きょう（20日）午前9時43分ごろ、山陽新幹線の姫路～西明石間を運転中の「のぞみ8号（博多発・東京行き）」の運転士が、通常と異なる「ドン」という音がしたため、車両を停車させ車両と線路の確認をしたということです。 確認した結果、鳥とぶつかったと見られる痕跡があったということで、「のぞみ8号」は午前10時5分に運転を再開しました。 この影響で、午前10時40分現在「こだま847号（博多行き