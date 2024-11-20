20世紀前半に活躍したフランスの女性画家、マリー・ローランサンの作品を集めた展覧会が瀬戸内市で開かれています。 【写真を見る】「なぜ人の心を打つのか」20世紀前半、パリで活躍した女性画家・マリー・ローランサン優美な女性像など37点展示【岡山】 パステルカラーで描かれた優美な女性像は日本でも高い人気を誇ります。20世紀前半、パリを中心に活躍した女性画家、マリー・ロӦ