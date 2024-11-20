2026年北中米W杯アジア最終予選サッカー日本代表は19日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で中国に3-1で勝利。勝ち点を16に伸ばし、次節にもW杯出場が決まる可能性が出てきた。一方、アモイ白鷺体育場で完全ホームの状況を作り上げた中国代表は、最終予選で日本に事実上“初失点”を味わわせる貴重なゴールを奪って歓喜の渦。中国の著名な評論家はこの得点の価値を強調したものの、全体の内容については「どうに