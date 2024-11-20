社会派アクションコメディ映画「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」の試写会に声優として出演する銀幕のスター堀田眞三の登壇が決定しました。 「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」試写会 社会派アクションコメディ映画「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」の試写会に声優として出演する銀幕のスター堀田眞三の登壇が決定。テレビ局からのインタビューも予定されています。この