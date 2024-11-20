メッツメディアもドジャースの大谷翔平投手（３０）の３度目のＭＶＰ受賞に白旗だ。ニューヨークのテレビ局ＣＮＹセントラルのスポーツ記者サマンサ・クロストン氏とアシュリー・ウェンスコスキー氏によるマルチメディア番組「私はなぜメッツファンなのか？」の１８日（日本時間１９日）はＭＶＰ争いがテーマだった。ナ・リーグＭＶＰの最終候補３人にメッツのフランシスコ・リンドア内野手（３１）が残っているが「たとえメッ