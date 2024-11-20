正月の縁起物として親しまれる埼玉県春日部市の伝統工芸品「春日部押絵羽子板」の制作が最盛期を迎えている。９０年以上の歴史をもつ水野製作所では、女性の顔を手で描き、着物を羽子板に固定する作業などが行われている。長さ１８〜１８０センチの羽子板が年間約１万本作られ、同市で１２月２１、２２日に開催される「かすかべ押絵羽子板と特産品まつり」や東京都内の百貨店などで販売される。社長の水野大さん（４８）は「