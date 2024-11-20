Kitiphong ThaichareonOrathai Sriring[バンコク １９日 ロイター] - タイ政府は国民全員に１万バーツ（２８９ドル）を配布する経済政策「デジタルウォレット」の第２弾を来年１月に実行する。今回の対象者は４００万人の見込み。複数の政府高官が１９日明らかにした。配布は９月に始まった。これまでに受け取った国民はおよそ３分の１となかなか実行スピードが上がらず、景気を劇的に上向かせる効果は発揮できていない。ピ