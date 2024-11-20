福岡地裁福岡県久留米市で2012年、無人の建設会社に手りゅう弾を投げ込んだとして、爆発物取締罰則違反（使用）と器物損壊の罪に問われた指定暴力団道仁会系の元組長竹田隆被告（75）の裁判員裁判で、福岡地裁（鈴嶋晋一裁判長）は20日、求刑通り懲役12年の判決を言い渡した。10月の初公判で「関わっていない」と否認し、無罪を訴えていた。検察側は被告が事件を指示したと主張している。起訴状によると、元組員田中俊行被告