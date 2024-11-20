五十鈴茶屋は、2024年11月27日(水)から2025年1月14日(火)の期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤにPOPUPストアを出店します。 五十鈴茶屋「POPUPストア」  五十鈴茶屋は、2024年11月27日(水)から2025年1月14日(火)の期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤにPOPUPストアを出店。パリッとしたチョコの食感が魅力の「チョコあんコルネ」や、昨年の同POPUPで大好評だった「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅