キャンドゥでプラスチック皿の概念を覆す素晴らしいお皿に出会いました。『Long Life Project プレート17 グラスグリーン』は、何よりヴィンテージ風のデザインがお洒落。しかも、耐熱性に優れているから日常使いにぴったり。今話題の人気商品なので売り切れ必至。急いで見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Long Life Project プレート17 グラスグリーン価格：￥330（税込）サイズ（約）：直径170×29mm販