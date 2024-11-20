ガールズグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫのメンバー、リサが台湾でファンミーティングを記念した。​リサは１９日、自身のインスタグラムに「会いたくなりそう。高雄」というコメントとともに写真を載せた。​公開された写真の中のリサは、バイクが描かれたクロップＴシャツ、ブラックホットパンツ、ハート型のベルトとブラックウォーカーでセクシーながらもラブリーな魅力をアピールした。​特に、リサは完璧な腹筋と