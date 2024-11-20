今季の日本女子ゴルフの主役は、すでに年間女王を確定させている飛ばし屋の竹田麗央。31試合に出場し、国内メジャー2勝を含む年間8勝。トップ10は22回。獲得賞金は2億5913万16円で、2020-21シーズンに稲見萌寧が樹立した最多獲得賞金の記録を塗り替えている。ドライビングディスタンスも263.06ヤードで現時点1位。このままいけば、この記録も更新する。21日から宮崎県の宮崎カントリークラブで、ツア}