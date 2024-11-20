【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「こんなものが欲しかったなという子供の頃の夢を叶えられるような駄菓子があり、感動しました！」（なにわ男子・大橋和也） なにわ男子の大橋和也が、映画『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』（12月13日公開）の撮影セットに潜入。大人も子供もワクワクが止まらない、銭天堂セットツアー映像が公開となった。 撮影スタジオ前に、テンション高めなスーツ姿で現れたのは、新米教師