松任谷由実が自身のInstagramを更新し、夫でありプロデューサーの松任谷正隆との2ショットを公開した。 【写真】夫・松任谷正隆の誕生日をお祝いする松任谷由実 ■ユーミン、松任谷正隆の誕生日に貴重な夫婦ショットを披露 11月19日は、松任谷の夫でありプロデューサーでもある正隆氏の73歳の誕生日。マネージャーK子氏による「これからどんな世界をユーミンと共に見せてくれ