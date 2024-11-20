こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのみぃです。長崎県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：公式サイト 【関連記事】【長崎県/犬のイベント】「ながさきDOG FESTA2021」（伊王島ふれあい広場） イベント概要 11月24日、長崎県諫早市小長井町にあるA-KICHIにて「【第1回】A-KICHIわんわんマルシェ」が開催されます！ 有明海を望む絶景のローケーションに、ペット用品だけでなく