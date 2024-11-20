20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 52802 3.4 25945 ２. 日経ベア２738245.3 307.8 ３. 楽天Ｗブル532110.1 30670 ４. 野村東証指数5072 149.02827.0