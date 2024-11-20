■TOMORROW X TOGETHER、紅白会見当日の朝ごはんは「みかん」 【動画】スーツ姿が眩しい！TOMORROW X TOGETHERの紅白会見後のコメント 12月31日に放送される『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合他）に、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が初出場する。11月19日に行われた出場歌手発表会見の舞台裏で、メンバーが心境を明かした。 リーダーのSOOBIN（スビン）は健康上