◆浦和３日目（１１月２０日）浦和３日目は５鞍に騎乗します。３Ｒのスタークイックはデビュー２戦目の前走で３着。出遅れたものの直線はいい脚を使っていました。スタートに課題はあるけれど、実戦を積んで砂を被るのにも慣れたはず。しまいの良さにかけたいと思います。６Ｒはネオアンコーラ。大外枠に入りましたが、前走のＹＪＳトライアルで外枠から先行して４着に粘った内容から問題なさそうです。９頭立ての少頭数。スム