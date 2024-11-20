Sabrina Valle[１９日 ロイター] - スイスの包装大手アムコアは１９日、同業の米ベリー・グローバルの全株式を８４億３０００万ドルで買収することで合意した。ベリー株を１株当たり７３．５９ドルで買い取り、これはベリー株の直近の終値に９．７５％上乗せした価格となる。アムコアとベリーは食品、飲料、医薬品、医療、家庭用品、パーソナルケア業界向けに包装資材や容器を製造しており、買収後は世界１４０カ国超に拠点を