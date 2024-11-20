[１９日 ロイター] - 中国の新興電気自動車（ＥＶ）メーカー、小鵬汽車（シャオペン） は１９日、製品ラインナップの刷新と国内市場の需要増加を背景に第４・四半期の売上高が市場予想を上回るとの見通しを示した。同社の米市場上場株は時間外取引で一時５．１％上昇した。第４・四半期の売上高を１５３億─１６２億元と予想。ＬＳＥＧがまとめたアナリストの予想平均は１４７億７０００万元。同社は今月初めに高度な運転支援