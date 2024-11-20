クアルコムのAndroid向けハイエンドチップ「Snapdragon 8 Elite」は、次期「Galaxy S25」シリーズに搭載されることが予想されています。 ↑次期「Galaxy S25」で遊ぶのが楽しみ   このチップの性能は、PCゲームの大作『Cyberpunk 2077』を安定して60fps（1秒間に60フレーム表示）で動かせるほど優れていることを示す動画が公開されています。   LetCook氏は、Snapdragon 8 Eliteを搭載したデバイスで動いているという『C