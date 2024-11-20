［東京２０日ロイター］ - ロンドン交通局は１９日、２０２２年に開業したロンドン地下鉄の路線「エリザベス線」の運行を、東京メトロや住友商事の合弁企業に委託すると発表した。７年の契約で、最大２年延長の可能性がある。エリザベス線は市内を東西に結ぶ路線。ロンドン中心部とヒースロー空港もつないでおり、１日７０万人以上の乗客が利用する。