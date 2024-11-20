福島市に『おやま形成外科美容クリニック』を開院します。 福島市『おやま形成外科美容クリニック』 福島市に『おやま形成外科美容クリニック』を開院します。同院は福島で唯一の、形成外科専門医の院長による形成外科・美容外科クリニックです。ケガや傷跡、皮膚のできもの、生まれつきのあざや形の異常といった疾患、二重やクマなどの美容外科手術、シワやたるみなどのアンチエイジング、シミやニキビの美肌治療にいた