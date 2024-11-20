寒い冬がやってくると辛いのが冷え。暖房などを入れていても、体の一部が冷えるなんてことありますよね。そこでおすすめしたいのが湯たんぽ！繰り返し使えてエコなのも嬉しいですね。今回は110円（税込）で購入できるセリアの商品をご紹介。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ソフト湯たんぽ価格：￥110（税込）サイズ（約）：16.5×10.8×3cm容量（約）：150ml販売シ