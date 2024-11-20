男性デュオ「DEUX（デュース）」のメンバー、キム・ソンジェさんが突然この世を去ってから、本日（2024年11月20日）で29年の時が過ぎた。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優キム・ソンジェさんは1995年11月20日、あるホテルで亡くなった状態で発見された。享年23歳。人気スターの突然の死は、ファンのみならず世間にも大きな衝撃を与えた。1972年生まれのキム・ソンジェさんは、1993年にイ・ヒョンドとと