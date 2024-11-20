巨人の有望株が続々と育成契約となっている。【もっと読む】巨人「FA3人取り」の痛すぎる人的代償…小林誠司秋広優人は？？？自由契約となっていた菊地大稀（25）が昨19日、都内の球団事務所で育成再契約を結んだ。昨季は50試合に登板して4勝と原前監督に重宝されたが、今季は登板なし。年俸は600万円減となる2400万円でサインした。自己最速の目標を現在の154キロから160キロに設定。「スピードを上げられれば、三振率