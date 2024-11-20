歌手の藤あや子が自身のインスタグラムで、あいみょんとの豪華な2ショットを公開した。写真は、11月18日と19日に有明アリーナで開催された『AIMYON TOUR 2024-25』の際に撮影されたもので、あいみょんは大胆なへそだしスタイルで登場。藤は投稿で「大好きなアーティスト、あいみょんちゃん昨日の有明アリーナでのLive『ドルフィン・アパート』新曲＆大好きな楽曲ばかりでテンション上がりまくりましたーーー」と興奮気味に綴り、