マービン貿易では、年末年始の大型連休を約1ヶ月後に控え、旅の荷物に関しての意識調査を行いました。 マービン貿易「旅の荷物に関しての意識調査」 マービン貿易では、年末年始の大型連休を約1ヶ月後に控え、旅の荷物に関しての意識調査を行いました。その結果、以下のような興味深い事実が浮かび上がりました。 ≪海外旅行・出張における荷物とパッキングに関する意識調査アンケート≫■調査結果概要(1) 荷物の量