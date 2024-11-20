日本ハムの元エースの去就がにわかに注目され始めている。レッドソックス傘下の3Aウースターで今季を終えた上沢直之（30）である。【もっと読む】米挑戦表明の日本ハム上沢直之がやらかした「痛恨過ぎる悪手」…メジャースカウトが指摘日本ハムからポスティングでメジャー挑戦。1月にレイズとマイナー契約を結び、3月末に金銭トレードでレッドソックスに移籍したものの、メジャーではわずか2試合のリリーフ登板のみに終わった