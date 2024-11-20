売春、飛び降り自殺、市販薬の過剰摂取……。事件や事故が相次ぐ「トー横キッズ」は、決して特殊な家庭で生まれ育ったわけではない。歌舞伎町の社会学を研究する気鋭のライターが、彼らの親に迫った。取材・文／佐々木チワワ（ライター）ささき・ちわわ／'00年生まれのライター。「歌舞伎町の社会学」を研究している。著書に『ホスト！立ちんぼ！トー横！オーバードーズな人たち〜慶應女子大生が歌舞伎町で暮らした700日間〜』（