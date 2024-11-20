「もしかしたら、アイツは本気で今オフ、海を渡るつもりじゃないか」【もっと読む】なぜ、朗希の母親が首を突っ込んだ？？？泥沼交渉劇の全内幕昨年10月、ロッテがCSファーストステージでソフトバンクと対戦したときのことだ。ロッテナインのひとりはこう言ったという。「アイツ」とは今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する佐々木朗希（23）のことだ。さるロッテOBがこう解説する。「佐々木は昨年7月下旬に