ダイソーといえば車グッズも充実していますが、先日ちょっと気になるアイテムを発見しました！座席にテーブルがないタイプの車に後付けできる、便利なリアシートトレイ。工具なしで簡単に取り付けられて、ドリンクもスマホも安定して置くことができます。なんとお値段はたった300円…！さすがに専門店が泣いちゃいます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リアシートトレイ価格：￥330（税込）サイズ（約）：24.5×17×15.5