漫才コンビ・囲碁将棋の文田大介と根建太一がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。単独ライブ２０２４「曼珠沙華（まんじゅしゃげ）」を１２月１日に大阪・なんばグランド花月、１２月２８日に東京・ルミネｔｈｅよしもとで開催。コンビ結成２０年の実力派が、ライブにかける思い、コンビについて語った。 【写真】熱く語る囲碁将棋・文田大介と根建太一 なんばグランド花月では昨年に続いて２